"Soy una mamá culposa"

Nicole se entusiasma hoy al hablar sobre su presente laboral, concentrado en el crecimiento de su propia marca de zapatos y carteras, Nikka N. El emprendimiento, obvio, tiene su sello: protegiendo la vida animal, ninguno de los productos es fabricado con cuero. Mientras tanto, piensa y fantasea en qué proyecto le gustaría estar y evalúa propuestas para la televisión. Le encantaría, dice, volver a la conducción. “Más si es al frente de un ciclo en el que pueda informar e integrar el movimiento cruelty-free, el veganismo y la moda. Sería una novedad en tele, porque no hay nada parecido, al menos en la propuesta local”, remarca, y se asume inquieta y curiosa. “Siempre estoy haciendo y pensando cosas nuevas”.

¿Qué te gustaría aprender o estudiar si tuvieras todo el tiempo del mundo?

Alguna vez pensé en seguir biología marina, me encantan los delfines y los manatíes desde que tuve la oportunidad de visitar una reserva de esos animales rescatados. Después todo lo que es decoración y diseño de interiores me encanta. El resto lo despunto con mi marca. La paso muy bien en el principio del desarrollo de la campaña. Disfruto de analizar las tendencias en la calle, elegir los materiales e idear una colección. Armar la campaña y los desfiles también es muy divertido.

Equilibrar las energías entre lo laboral y lo familiar no debe ser nada fácil...

Sí, es complicado, trato de ordenarme para poder estar y hacer cosas en los momentos en los que las chicas van al colegio. Además, intento estar en casa cuando ellas vuelven para poder merendar juntas y ayudarlas a hacer la tarea. Y si tengo dos días de largas jornadas de campaña hago lo posible para equiparar y no estar tanto tiempo sin verlas. A veces me acompañan a la boutique de Nikka, que les encanta, porque se prueban todo. O se ponen a jugar a desfilar, son muy compañeras.

A Allegra le gustaría subir a la pasarela, ¿cómo te cae la idea?

Sí, por ahora ella es la única que asegura que va a trabajar como modelo, pero es chiquita así que hay esperar… ¡Tiene seis años! Igual no sé si es lo que más deseo para ellas, aunque tampoco se los prohibiría. Sí, preferiría que no empezaran de tan chica como yo. Este es un ambiente muy complicado, siempre lo fue, y ahora mucho más con las redes. La exposición para los chicos es tremenda. Me gustaría, por lo menos, que esperen hasta los 17, 18 y ahí veremos (se ríe con ganas).

¿Qué es lo que más te cuesta de la maternidad?

Manejar la culpa, soy medio mamá culposa. Me cuesta horrores dejarlas o no poder estar siempre, lo vivo mal. Pero también tengo claro que lo más importante es la calidad de tiempo y no la cantidad. De todas formas, siempre estoy intentando equilibrar. Además, también tengo mis momentos de ermitaña. Pero con tres niñas en la casa se complica encontrar esos espacios de paz y soledad en el día. Tener quince minutos para leer o simplemente relajarme y disfrutar de no hacer nada pueden ser salvadores.

En tu caso te abriste camino en un medio complicado, ¿con qué lo relacionás? ¿Talento más suerte?

Creo que el azar siempre tiene que ver un poco en todo; también con el momento en el que aparecí. Fui la primera lolita, la novedad. Eso al principio, después me mantuvo la elección de la gente, que siempre es la que te sube o te baja. Es clave, imagino, que soy muy profesional a la hora de trabajar y lo hago con cierta calidez.

Siempre ayuda, además, tener en claro el propio potencial. ¿Qué te gustaría, en cambio, modificar de tu manera de ser?

Me gustaría pensar más antes de actuar porque soy muy impulsiva; también un poco caprichosa cuando se me mete algo en la cabeza. Por otro lado, creo que lo contrarresto siendo una persona muy leal, muy transparente, que siempre dice la verdad.

¿Qué pasó con Pampita después de esa pelea en el “Bailando”?

No, no volví a tener contacto de ningún tipo con ella. Pero no pienso en eso. Rescato mucho de mi paso por el programa, me dejó un montón de aprendizajes, como la apertura a diferentes ritmos musicales. Ni hablar de los amigos que me quedaron, como Jorgito (Moliniers) y la Chipi (mujer de Dady Brieva). La verdad es que la pasé muy bien.

De hecho seguís entrenando y bailando...

Sí, estoy tomando clases con Jorgito y retomé mis clases de zumba, que me hacen súper bien. Ese el secreto para estar tan diosa… En parte. Además, me cuido mucho con la calidad de la alimentación. Soy vegetariana hace muchos años y vegana hace tres.

¿Qué dirías que te falta en esta etapa de tu vida y qué tenés a montones?

La verdad es que me parece que nunca se tiene ni tan poco ni tanto de nada. Lo importante, en el día a día, es ser agradecida por lo que sí está y lo conseguido. De todo y al cabo, tener salud, amor y buenos amigos es lo más importante.

Se terminó el amor

Luego de varias idas y vueltas, con desmentidas de por medio, Nicole y Cubero decidieron ponerle punto final a su vínculo.

En sus últimas publicaciones en Instagram, el futbolista se mostró sin el anillo de casado. Ella sorprendió en las redes con una frase escrita dentro de un corazón: “Nunca dejes de creer”.