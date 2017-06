Sporle: "Vamos a dar pelea hasta el final"

Adrián Sporle es el neuquino integrante del Taladro que disfruta del gran presente de su equipo y se ilusiona con arrebatarle el título al puntero.

“La verdad es que nos sorprende a todos porque uno, cuando hace un tiempo atrás miraba a Banfield, no pensaba que podía estar acá. Somos un plantel con muchos jóvenes, si bien hay jugadores de experiencia, la mayoría somos chicos del club. No apuntábamos a estar donde estamos, así que estamos muy contentos”, reconoce con humildad el pibe de Centenario, quien con sólo 21 años es pieza importante del equipo de Julio César Falcioni que está en puesto de Copa Libertadores y mantiene vivas las chances de ser campeón.

“Nuestro principal objetivo es entrar a la Copa, y ahora que tenemos una pequeña chance de pelear el campeonato, vamos a intentarlo”, agregó.

El camino final

El Taladro tiene quizás el fixture más complejo de los tres de arriba, ya que deberá recibir a Central en la próxima, luego visitar a San Lorenzo y cerrar en casa ante Racing.

“Sabemos que nos quedan tres partidos muy difíciles contra equipos que están muy bien, y por ahí Boca no tiene rivales tan duros como los nuestros, pero igual la esperanza está, vamos a pelearla hasta lo último”, se esperanzó.

Un pibe con muchos sueños

El neuquino es uno de los mimados de Falcioni, que si bien lo lleva de a poco, ha manifestado más de una vez su devoción por el ex CAI de Comodoro. “Cecchini, Remedi, Sporle y Jorge Rodríguez tienen un futuro enorme. Banfield los necesita para subsistir”, dijo en la semana el propio DT.

Hoy por hoy, el centenariense es la primera alternativa del banco de Banfield e incluso tuvo la chance de ser titular en el primer clásico ante Lanús. “En lo personal, me siento muy bien. No voy a mentir, me gustaría estar dentro de los once, pero hoy me toca estar en el banco y ser el primer recambio, y eso también está bueno. El técnico me tiene bien considerado y me hace ver que estoy haciendo las cosas bien. Me siento con mucha confianza”, reconoció.

Si bien el campeonato parece un objetivo difícil, la clasificación a la Libertadores es casi un hecho y el juvenil ya lo palpita. “Si nos llega a ir bien contra Central estamos ya casi clasificados, y la verdad es que jugar copas internacionales es increíble. Me tocó disputar la Sudamericana, y ahora estar en la Libertadores sería muy lindo”, aseguró.

Sporle tuvo la chance de estar en los dos clásicos del torneo ante Lanús. El primero (fue titular) con derrota en cancha del Granate y el segundo (entró desde el banco), con triunfo en casa. “Por suerte me tocó participar en los dos. Es muy diferente al resto de los partidos, la gente lo vive de otra manera y nosotros también”.

Al pibe le quedan dos años de contrato y, sin apresurarse, define sus objetivos: “Lo que me propongo es ganarme un puesto, poder jugar más minutos y consolidarme. Después, se verá”, concluyó el juvenil que crece a pasos agigantados, ya pelea por un título y va por más en el fútbol grande del país.

2 partidos jugó por Copa Sudamericana.

Debutó en torneos internacionales en septiembre de 2016 ante San Lorenzo. En la ida fue triunfo 2 a 0 para Banfield, pero en la vuelta cayó 4 a 1.

“Jugar la Libertadores con Banfield sería algo muy lindo. Es el torneo más grande del continente y es un sueño que cualquier jugador anhela”. Adrián Sporle. El Taladro está prácticamente dentro de la próxima Copa.

“Brian es muy importante para el grupo”

Entre las figuras de este sorprendente Banfield aparecen jugadores de la talla de Darío Cvitanich, Hilario Navarro y Nicolás Bertolo, entre otros.

Sin embargo, en los últimos tiempos se ha resaltado el papel de Brian Sarmiento por lo hecho tanto dentro como fuera de la cancha. El extrovertido jugador es un boom en las redes sociales y una pieza clave del esquema de Falcioni.

“Brian es el que siempre jode en el grupo, nos levanta cuando estamos medios caídos y es un gran compañero. Él sabe que se tiene que cuidar con esto de la exposición, pero el grupo está muy unido y eso se ve reflejado en la cancha”, contó Sporle.