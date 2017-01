Star Wars VIII ya tiene nombre: El último jedi

Los Ángeles.- Pese a que aún falta poco más de once meses para el estreno del octavo episodio de la saga Star Wars (la avant premier tendrá lugar el 14 de diciembre), la productora Lucasfilm -de Disney- reveló el nombre de la nueva entrega: The Last Jedi (El último jedi).

“Tenemos los mayores fans de esta u otra galaxia. En aprecio a ellos, queríamos que sean los primeros en saber el título del siguiente capítulo de la saga Skywalker”, escribieron en la página oficial de la franquicia.

Esta información sirvió para calmar la ansiedad de los fanáticos de todo el mundo, que tras la muerte de Carrie Fisher se mostraron un poco desesperados por saber cuál será el rumbo que tomará la historia.