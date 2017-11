¡Estoy harta del progresismo estúpido!", había dicho Elisa Carrió (Cambiemos) en el recinto de la Cámara de Diputados, apuntando a su adversaria política y a los legisladores de las bancadas progresistas que habían anticipado su rechazo a un proyecto de ley sobre donación de alimentos.

"Carrió tiene trastornos de personalidad, es muy Cristina Kirchner, el síndrome de los que creen que todos lo saben, y se sacan cuando alguien le demuestra que no saben todo lo que está diciendo", sostuvo Stolbizer. "El problema lo tiene Macri, no lo tengo yo. El Gobierno tiene una bomba de tiempo que les va a explotar, porque no la pueden controlar", aseguró Stolbizer.