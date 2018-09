Su se siente descuidada y piensa en irse de Telefe

En la emisión de Todas las tardes, Lío Pecoraro puso en duda la continuidad de la rubia. “¿Deja la televisión? Susana se hartó, se cansó. Susana tiene un viaje pendiente, que es a Colombia, a Medellín a encontrarse ni más ni menos que con Maluma. Pero está cansada de estar arriba de un avión, señaló el periodista.

¿Sin Maluma?

Asimismo, el panelista agregó: “Se cayó definitivamente esa nota exclusiva que Susana quería hacer con Luis Miguel. Y encima ahora le dijo a su productor: “Estoy cansada de viajar. No aguanto más, terminamos esto acá”. Por lo tanto lo que les digo es que peligran los dos especiales que le quedan a Susana, y en Telefe se armó un tembladeral”.

Luego Pecoraro continuó dando detalles del enojo de Su: “Se siente que está un tanto descuidada. La cosa está que arde. De hecho, tenía que viajar y no viajó y no se sabe si va a hacer el especial con Maluma porque fecha confirmada todavía no hay. Ella le blanqueó este enojo y descontento a Federico Levrino (su productor). Le dijo: ‘Estoy harta de viajar, estoy harta de que no se cumplan las cosas que quiero’. Y si bien hay una intención de contrato para el año que viene, al día de hoy lo tenemos que tomar ni siquiera con pinzas”.