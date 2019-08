Suárez: "Ojalá me toque jugar un River-Boca"

Sobre su polémica salida de Belgrano, sostuvo: “Me duele que se haya ido a la B. Cada vez que me tocó jugar en Belgrano di lo máximo, pero no dudé en venir a River, antes había rechazado ofertas de otros grandes y preferí quedarme peleando en Belgrano. Pero estoy tranquilo porque dejé todo. “Gallardo fue quien me convenció de venir a River. ¿A quién no le gustaría que lo dirija Gallardo? ”.