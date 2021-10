Sueño bendito: "Es una ficción con lo peor y lo mejor de Diego"

"Esto es una ficción con lo mejor y lo peor de Diego. A mí me toca reflejar la época más difícil de Maradona, pero a su vez me permitió entender a la figura, a la soledad del hombre. Me permitió bucear también en la historia argentina, la historia de los últimos 50 años, y entender el por qué del Maradona a los 60. Me parece que la serie te da la oportunidad de entender esa idiosincrasia de Maradona, para mí representa mucho a la composición biológica e histórica del argentino", agregó.

Por último, al ser consultado si conoció en persona a Maradona, confesó: "No tuve la oportunidad de conocerlo ni de cruzármelo. Me quedo con las imágenes épicas como la del Mundial de México, después cuando juega en el Nápoles... Esos elementos son los que constituyen mi acervo maradoniano".