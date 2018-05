Sueños con luz

Con Laflia (su nueva productora) ya en marcha, el dirigente de San Lorenzo adelantó: “Vamos a tener más participación de los sueños este año y de las ONG que van a participar con los sueños. Vamos a darle luminosidad por ahí. Vamos a llevar el programa en vivo al interior. Vamos a hacer otras cosas”.

Entre otras de las novedades que planifica junto con su equipo para este año, el empresario tiene en mente apostar a los youtubers, nuevos ídolos de una camada grande de adolescentes.

“Vamos a tener cosas de humor, habrá humoristas. Tenemos un minicasting hecho de chicos que hacen cosas en las redes sociales, que está bueno darles un lugar en la tele”, reveló Tinelli.

No da

Al referirse a las fuertes peleas que se dieron en el reality, Tinelli fue categórico: “No voy a permitir episodios de violencia dentro del programa. Una cosa es una discusión por el puntaje”. “Me parece que hoy no está la sociedad para que uno le diga al otro ‘vos callate, vos sos una tro..., vos un hijo de pu...’. Los insultos no dan”, agregó.

Afuera: El conductor no descartó que su programa salga en vivo desde el interior. “Vamos a hacer otras cosas”, dijo.

Autocrítica

Sin dejar nada al margen, el productor también reconoció que hubo mucho de lo que hizo dentro del formato que “no estuvo tan bueno”. “Lo que pareció en un momento divertido finalmente después fue violento, lo que fueron las bromas en la calle, y no estuvo bueno eso. Hoy, mirándolo a la distancia, en ese momento no me pude dar cuenta”, dijo Marcelo, quien se analiza desde los 28 años.

“Yo lo escuché como candidato a presidente”

Sin titubear, Tinelli no descartó comenzar una carrera política. “Hoy no pienso en mi ingreso a la política. Si algún día se da, no lo descarto. Hoy no es el momento”, aseguró el conductor. “Siempre tengo una mirada para los de abajo, mi mirada es para los de abajo. Que no se enojen los empresarios de arriba, pero la Argentina sale dándoles a los que menos tienen. No con beneficios para los que más tienen”, expresó el empresario.

Luego de la entrevista, Novaresio se refirió ayer a Tinelli: “Yo lo escuché como candidato a presidente. Tuve la impresión de que estaba escuchando a un candidato a presidente”. A lo que consideró que “si Tinelli es candidato a presidente, ¿cuál es el problema? En todo caso es un llamado a la clase política”.

Luego, continuó reflexionando en #Novaresio910: “Tinelli dijo cosas que podés compartir o no... Hizo un diagnóstico económico que me sorprendió como si estuviéramos hablando con Robero Lavagna... de consumo, importación, inversiones y el tema de desarrollo educativo”.