Suerte dispar para Rossomanno y Eidilstein en la sexta del Turismo Pista

En el estreno del Toyota Etios que construyó el equipo de Gustavo Taranta, Lucas Rossomanno arribó 12° en la final de la divisional mayor. El neuquino partió desde el 10mo lugar y en el fragor de lucha en pista perdió dos posiciones.

“Se logró el objetivo que era terminar. Después de la serie se hicieron algunos cambios que no le cayeron bien y no pude dar más pelea pero contentos del buen funcionamiento. Río Cuarto será el próximo compromiso y vamos a seguir trabajando en función de mejorar este modelo y ser más competitivo”, indicó Rossomanno. “Se logró el objetivo que era terminar. Después de la serie se hicieron algunos cambios que no le cayeron bien y no pude dar más pelea pero contentos del buen funcionamiento. Río Cuarto será el próximo compromiso y vamos a seguir trabajando en función de mejorar este modelo y ser más competitivo”, indicó Rossomanno.

Por su parte, Saul Eidilstein tuvo su segunda experiencia arriba del Chrevrolet Onix del Febase Performance. El oriundo de Allen, Río Negro partió desde la novena colocación y recibió la bandera a cuadros en el sexto puesto.

“Venía sin frenos en todo momento, pero logré sacar provecho de ello y completar una buena actuación final. Ya estábamos contentos por el séptimo puesto y mejor aún con la chance de subir al podio. Ahora a pensar en lo que viene y tratar de acentuar esta buena tarea que hemos conseguido”, manifestó Eidilstein. “Venía sin frenos en todo momento, pero logré sacar provecho de ello y completar una buena actuación final. Ya estábamos contentos por el séptimo puesto y mejor aún con la chance de subir al podio. Ahora a pensar en lo que viene y tratar de acentuar esta buena tarea que hemos conseguido”, manifestó Eidilstein.

La séptima fecha de la temporada del Turismo Pista será el próximo 22 de septiembre en el autódromo Parque Ciudad de Río Cuarto.