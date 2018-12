Suicidio del funcionario: no declaró la denunciante

La familia de Rodríguez la acusa de ser responsable de que se haya quitado la vida. El fiscal Marcelo Manso, quien investiga el caso, aseguró que “no descarta absolutamente nada, incluida la instigación al suicidio”. Y agregó: “Cuando hay una muerte violenta, lo primero que tenemos que descartar es la participación de una tercera persona, porque ahí estaríamos frente a un homicidio. Y en ese caso, habría que determinar si hubo instigación”. Por su parte, Sánchez, por ahora, no realizó ninguna denuncia ante la Justicia, sólo subió el video a Facebook, que se viralizó en las redes sociales.

“Él era una persona muy querida en el pueblo. Como todo violador, se hacía querer para tapar lo que realmente era. Siento mucha impotencia y mucha bronca”. Marianela Sánchez. Víctima de violación

“Ella me decía que Rodríguez la perseguía, que era una basura y que la tenía cansada acosándola. Me decía como que la cargoseaba, pero se ve que no se animó a contarme”.Graciela Corvalán. Madre de Marianela Sánchez

Marianela contó que recién ahora pudo hacer público lo que afirma que le ocurrió hace muchos años. “Él era una persona muy querida en el pueblo. Como todo violador, se hacía querer para tapar lo que realmente era”, expresó Sánchez entre lágrimas. “Siento impotencia y mucha bronca. Y también creo que es una oportunidad para denunciar públicamente”, contó.

Las mujeres, las víctimas

Senador Marino, imputado

El fiscal Federico Delgado imputó al senador nacional por La Pampa, Juan Carlos Marino, denunciado por presunto abuso sexual. La víctima es una empleada legislativa.

Mató a su abusador

En Bahía Blanca, una chica de 16 años se hizo cargo del crimen de un hombre de 72. Según contó la joven, lo apuñaló luego de que manoseara a su madre e intentara lo mismo con ella.

Salvaje ataque en Mendoza

En San Martín, Mendoza, un joven, de 22 años, fue golpeada y arrastrada hasta un descampado, donde la violó. Un abusador recién liberado, el sospechoso.

Drogada y violada

En Misiones, una adolescente fue drogada y violada en una fiesta de fin de año escolar que se realizó en una casa. Sufrió un desgarro vaginal.