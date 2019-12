Pancartas, globos, banderas, parrillas, choripán, venta de pan dulces con la cara de perón, Néstor y Cristina y personas refrescándose en fuentes de agua de las plazas fueron objeto de comentarios 2.0.

El posteo despectivo de un usuario que mostraba la actividad de vendedores ambulantes y unas bolsas de chorizo colgadas en la fachada de la sede principal del Banco Provincia de Buenos Aires generó un intenso debate que convirtió a la palabra 'Suiza' en tendencia.

"Pasamos de Suiza a colgar los chorizos de las paredes. Son grasas", escribió el internauta y Jorge Rial le salió al cruce. "Hay chorizos. Eso ya es buena noticia", comentó al replicar el tuit.

JORGE RIAL on Twitter Hay chorizos. Eso ya es una buena noticia. pic.twitter.com/ppfWGonxEE — JORGE RIAL (@rialjorge) December 10, 2019

"En Suiza apoyan el balazo por la espalda, la preventiva contra opositores, la reducción de sueldos y jubilaciones y tomar deuda hasta el default", "suiza????????? Que desayuna esta gente?", "Hoy se desayuna choripán! Mira! Éramos Suiza, no me di cuenta!", "Suiza???? Evidentemente viví en un universo alternativo...... Por dio'....."; "Suiza con casi 41% de pobreza y deuda a 100 años?! Ese muchacho debe ser de bromatología en casa, a punto de desmayarse viendo los choris"; "Alférez renuncia... No puedo vivir en ésta opresión chorizera.."; "Ay por favor, esto es una pesadilla!", "No sabia que en Suiza habia un 41 % de pobreza y el dolar a 63 p jajaja! Volvimos gorilas", fueron algunas respuestas que recibió el usuario de Twitter.

Martin Pereira on Twitter Tranqui Gonza! sacamos los chori y ya somos Suiza de nuevo. Besos pic.twitter.com/InE8dgAFha — Martin Pereira (@martinelepe) December 10, 2019

La señal de noticia TN también dividió las aguas en las redes al mostrar a algunos militantes con "las patas en la fuente -versión 2019", evocando uno de los momentos icónicos del peronismo.

TN - Todo Noticias on Twitter "Las patas en la fuente", versión 2019: militantes evocaron uno de los momentos icónicos del peronismo y se metieron descalzos en la fuente de Plaza de Mayo cantando "Macri ya se fue".

Dedos en "V" y selfies al calor de 2019 pic.twitter.com/QzlYghNDmq — TN - Todo Noticias (@todonoticias) December 10, 2019

La venta ambulante de pan dulce de Perón, Néstor y Cristina, que arrancó hace unos días, también sumó comentarios en las redes. Se puede conseguir en la Plaza de los Dos Congresos por la módica suma de $200, precio fijado por la Federación de Trabajadores de la Economía Social (Fetraes).

Mattia on Twitter Ahora frente al Congreso la Fetraes vende "Pan dulce peronista" a 200 pesos cada uno pic.twitter.com/1rrshqUKSq — Mattia (@MattiPanza) December 9, 2019

En medio del éxito del film Guasón, protagonizado por Joaquin Phoenix, un hombre dijo presente en el festejo caracterizado como Arthur Fleck.

Alan Soria Guadalupe on Twitter El Joker vino a la asunción de Alberto pic.twitter.com/MHcY5laOyn — Alan Soria Guadalupe (@AlanSG6) December 10, 2019

El Guerrillero on Twitter "Si hay una realidad que define por completo al Joker es el trastorno de la personalidad antisocial. En este trastorno de conducta, el sociópata se caracteriza básicamente por no ajustarse a las normas sociales y por cometer actos violentos y delictivos."



Sí. Es peronista. pic.twitter.com/yWKDoPHKQ2 — El Guerrillero (@LaGuerrillaFood) December 10, 2019

