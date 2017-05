Súper clave, con más de tres puntos en juego

El encuentro, válido por la fecha 24, comenzará a partir de las 17 en La Boca, será arbitrado por Patricio Loustau y lo televisará Telefe.

Boca es líder con 49 puntos, River está quinto con 42 y un partido pendiente (ante Atlético Tucumán), y a lo largo del extenso campeonato transitaron distintos caminos, aunque ya se cruzaron una vez, el 11 de diciembre pasado por la fecha 13 en el Monumental, con victoria visitante por 4 a 2.

El equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto, que en la fecha pasada igualó sin goles en La Plata con Estudiantes, sabe que tras el Súper sólo quedan seis fechas para el final, y así como una victoria suele potenciar, una derrota siempre deja secuelas que podrían incidir de forma negativa en la recta final.

Por su parte, el River de Marcelo Gallardo viene de golear a Temperley (4-1) y mostró un andar casi ideal en la Copa Libertadores, donde ya logró la clasificación anticipada a los octavos de final tras la igualdad del miércoles ante Emelec, con suplentes, en el estadio Monumental.

El Mellizo, quien cumplirá ante River 50 partidos como DT de Boca, podría repetir la formación que utilizó la semana pasada en La Plata, pese a que durante la semana probó distintas variantes en el mediocampo y finalmente dejará a Wilmar Barrios en el banco.

En River, Gallardo disipó durante la semana su principal preocupación, que pasaba por la recuperación de Nacho Fernández. El ex mediocampista de Gimnasia se desgarró en Guayaquil ante Emelec, el 27 de abril pasado, y desde entonces estuvo en duda para el trascendental cruce por el torneo local, pero su recuperación se dio en tiempo récord y finalmente será titular en La Bombonera.

El Muñeco, a puto de cumplir tres años en el cargo, tiene su principal espina desde que llegó a River en La Bombonera, donde en cuatro presentaciones todavía no pudo ganar y buscará romper esa mala racha.

Así, la lucha será el todo por el todo. Con la victoria, Boca se escapa en soledad camino al título. En cambio, si se impone el Millo, le tira toda la presión a su rival de siempre y le muerde los talones.

3 años pasaron desde el último triunfo de River en La Bombonera: fue 2-1 en marzo de 2014.

La racha del Muñeco, la labor de Loustau y los equipos ideales

Marcelo Gallardo todavía no pudo ganar en La Bombonera como entrenador de River. Jugó cuatro partidos con dos empates, una derrota y otro por Copa Libertadores que fue suspendido en el entretiempo.

Con Patricio Loustau como árbitro, Boca ganó dos de los tres Superclásicos oficiales que disputó ante River. El otro fue empate. En el aspecto general, al Millo le fue mejor: obtuvo el 60% de los puntos, contra el 51% de Boca.

Los dos entrenadores podrán tener a sus equipos ideales. En River, Nacho Fernández está OK y será de la partida. En Boca ,el único suspendido era Peruzzi, pero estará por el artículo 225 en lugar del pibe Torres.

Habrá casi 100 palos verdes en el campo de juego

Se sabe que Boca y River tienen los planteles más costosos del fútbol argentino. Pero, ¿quién presentará el equipo más caro hoy en la Bombonera?

El Millonario le hará honor a su apodo poniendo en cancha al equipo más valioso, tasado en

u$s 49.070.000, según el sitio especializado Transfermarket. El local, en tanto, saltará al verde césped con un conjunto valuado en u$s 44.440.000.

Pero hay otros datos económicos superinteresantes. Por ejemplo, River contará con el jugador más caro del encuentro: Lucas Alario, que está valuado en 13,05 millones de dólares y tiene una cláusula de rescisión de 24 palos.

Detrás de él vienen su compañero de equipo Sebastián Driussi y el joven atacante de Boca Cristian Pavón, cotizados en u$s 8,7 millones.

El local saldrá a la cancha con Agustín Rossi (u$s 1,09 millones); Gino Peruzzi (u$s 4,35 millones), Santiago Vergini (u$s 3,26 millones), Juan Manuel Insaurralde (u$s 1 millón), Frank Fabra (u$s 3,8 millones); Pablo Pérez (u$s 1,3 millones), Fernando Gago (u$s 4,35 millones), Rodrigo Bentancur (u$s 6,25 millones); Cristian Pavón (u$s 8,7 millones), Ricardo Centurión (u$s 4,9 millones) y Darío Benedetto (u$s 5,44 millones).

Por su parte, en el visitante el once inicial será Augusto Batalla (u$s 3,26 millones); Jorge Moreira (u$s 2,71 millones), Jonatan Maidana (u$s 3,26 millones), Lucas Martínez Quarta (u$s 1,9 millones), Milton Casco (u$s 3,47 millones); Ignacio Fernández (u$s 4,36 millones), Leonardo Ponzio (u$s 540 mil), Ariel Rojas (u$s 1,3 millones), Gonzalo Martínez (u$s 6,52 millones); Sebastián Driussi (u$s 8,7 millones) y Lucas Alario (u$s 13,05 millones).

Se viene, entonces, un derbi repleto de figuras que valen millones.

No pierdas otra Batalla: debut en La Boca con sed de revancha

En su primer Superclásico como titular, el arquero de River, Augusto Batalla, tuvo una actuación para el olvido y quedó expuesto. Dos malas salidas en los goles de Tévez y de Centurión para el 4-2 de Boca en el Monumental le amargaron la tarde. El juvenil luego se afianzó en el arco del Millo y hoy va por la revancha en su primera vez en La Boca.

Otros tres que tendrán su bautismo en el estadio del eterno rival serán Lucas Martínez Quarta, Jorge Moreira y Nacho Fernández. Para Martínez Quarta será su debut absoluto como jugador del plantel profesional ante Boca. De todas formas, sabe lo que es pisar el césped de La Bombonera: allí disputó su primer partido en Reserva, hace dos años.