Súper estreno: Hora, TV y formaciones de Boca y River ante los platenses

Pablo Echavarría será el árbitro y habrá y televisación de la señal TNT Sports. En Boca “nada alcanza” según recordó su entrenador Miguel Angel Russo en medio de los festejos por el segundo título consecutivo, el mes pasado, en la Copa que llevó el nombre del astro Diego Armando Maradona, mientras soportaba cuestionamientos por no haber llegado más lejos en la Libertadores, donde cayó en semifinales ante el Santos, de Brasil. Y mientras se desató una feroz crisis interna.

El refuerzo Marcos Rojo aún no está en condiciones de debutar, de manera que Russo se arreglará con lo que ya tenía, que no es poco porque le bastó para ganar los dos últimos torneos, con algunos retoques como la presencia desde el inicio de Mauro Zárate en el ataque junto a Carlos Tevez, el capitán del equipo e ídolo del club.

image.png

- Probables Formaciones -

Boca Juniors: Esteban Andrada; Leonardo Jara, Carlos Zambrano, Carlos Izquierdoz y Frank Fabra; Sebastián Villa, Nicolás Capaldo, Alan Varela y Edwin Cardona; Carlos Tevez y Mauro Zárate. DT: Miguel Angel Russo.

Gimnasia: Nelson Insfrán; Marcelo Weigandt, Maximiliano Coronel, Germán Guiffrey y Matías Melluso; Harrison Mancilla y Víctor Ayala; Erik Ramírez, Brahian Aleman y Matías Pérez García; José Paradela o Matías Miranda y Nicolás Contín. DT: Mariano Messera y Leandro Martini.

Arbitro: Pablo Echavarría. Cancha: Boca Juniors. Hora de inicio: 19.20. TV: TNT Sports.

En La Plata

El encuentro se llevará a cabo a partir de las 21:30, contará con el arbitraje de Facundo Tello y será televisado en directo por la señal deportiva de cable Fox Sports Premium.

El conjunto dirigido por Marcelo Gallardo ya tuvo rodaje oficial en esta temporada en el encuentro en el cual goleó por 4 a 0 a Defensores de Pronunciamiento por los 32avos de final de la Copa Argentina.

image.png

Para visitar a Estudiantes de La Plata, Gallardo aún no dio a conocer el equipo, pero podría ser similar al que jugó en la Copa Argentina aunque una de las dudas que no despejó es si mantendrá en el once titular a Benjamín Rollheiser o si colocará en su lugar al uruguayo Nicolás De La Cruz.

Probables formaciones

Estudiantes: Mariano Andújar; Fabián Godoy, Fernando Tobio, Fabián Noguera y Nicolás Pasquini; Manuel Castro, Jorge Rodríguez, David Ayala y Lucas Rodríguez; Federico González y Martín Cauteruccio. DT: Ricardo Zielinski.

River Plate: Franco Armani; Paulo Díaz, Robert Rojas y Javier Pinola; Milton Casco, Enzo Pérez, Benjamín Rollheiser o Nicolás De la Cruz y Fabrizio Angileri; Julián Alvarez, Rafael Borré y Matías Suárez o Federico Girotti. DT: Marcelo Gallardo.

Arbitro: Facundo Tello. Cancha: Estudiantes de La Plata. Hora de inicio: 21.30 TV: TNT Sports.