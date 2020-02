Súper TC2000: Barrichello será piloto oficial de Toyota

Y luego dijo: “Me siento joven y con gran entusiasmo, todo esto ha renovado mis energías, y ya cuento los días que faltan para la primera carrera, subir por primera vez al Corolla y comenzar esta temporada descubriendo un nuevo público apasionado por el automovilismo”.

Por su parte, Matías Rossi destacó la presencia del ex Fórmula 1 dentro del equipo: “TOYOTA GAZOO Racing YPF Infinia ha conformado un gran plantel de pilotos y me siento honrado con los compañeros que tendré. Con Santero y Altuna ya nos conocemos bien y trabajamos muy bien y ahora se suma nada menos que Rubens Barrichello, un ídolo del automovilismo mundial que seguramente nos dará un gran aporte y con quien voy a poder compartir equipo no sólo en Brasil, sino también ahora en Argentina”.

Además, el mendocino Julián Santero habló sobre lo que se puede venir en este 2020 de Súper TC2000: “Siempre es lindo el inicio de una temporada porque uno lo hace con las expectativas renovadas, tenemos todo un año por delante y lo enfrentaremos con el respaldo de un gran equipo, como es el TOYOTA GAZOO Racing YPF Infinia. Este año el entusiasmo aumenta con la llegada de Rubens Barrichello, quien se suma a Rossi, Altuna y a mí en el plantel de pilotos para manejar el nuevo Corolla. Realmente será fabuloso compartir con un piloto de su talla el trabajo en el box durante todo el año”.

Mariano Altuna, por su parte, le agradeció al equipo Toyota por renovar la confianza en él y seguir con su lugar en este 2020: “No tengo más que palabras de agradecimiento para TOYOTA GAZOO Racing YPF Infinia por haber renovado la confianza en mí y darme esta posibilidad de seguir manejando el Corolla en el Súper TC2000. Realmente siento un agradecimiento inmenso por la posibilidad que este Equipo me ha dado desde el año pasado y espero retribuir esa confianza con buenos resultados en las 12 carreras que tendremos por delante”.

El presidente de Toyota Argentina, Daniel Herrero, mostró su felicidad por anunciar la llegada de Barrichello: “Es un orgullo para la familia Toyota Gazoo Racing empezar la temporada anunciando un equipo de tanta relevancia. A nuestros pilotos que han logrado un gran nivel de rendimiento se suma una figura con la experiencia de Rubens Barrichello, que sin dudas aportara todo su talento para seguir mejorando y empujando los límites. Es una muestra más de la expansión que está tendiendo TOYOTA GAZOO Racing en América Latina.

Por último, Darío Ramonda, Director General del Toyota Gazoo Racing Argentina, expresó ante el anuncio de la incorporación de Barrichello: “A la continuidad de Matias Rossi, Julian Santero y Mariano Altuna, nuestro excelente grupo de pilotos, se agrega la extraordinaria y valiosa incorporación de Rubens Barrichello. Su talento, profesionalismo y experiencia, demostrados en su enorme trayectoria, enriquecerán a nuestro Equipo y será una fuente de aprendizaje para todos. Trabajamos siempre intentando agregar valor a nuestro automovilismo y no tengo dudas que la llegada de Barrichello al Súper TC2000, manejando un Corolla, es un gran paso en ese sentido. Con un fuerte respaldo, el compromiso de siempre y cargados de ilusión iniciamos esta desafiante etapa”.