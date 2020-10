Súper TC2000: Juan José Gárriz y el análisis de su debut

Juan José Gárriz hizo su estreno en el Súper TC2000 y fue el primer piloto del FDC Motor Sports en sumar puntos. El ex hombre del TC2000 concluyó décimo en segunda fecha de la temporada y rompió el marcador para el equipo con sede en Falda del Carmen.

“La verdad, estoy muy feliz con este lugar y no me lo esperaba, aunque sí aspiraba a llegar en los diez en las primeras fechas. De todos modos tuvimos que trabajar muchísimo en el equipo con los autos para estar a tono con el resto y como piloto me tuve que adaptar a la situación”, comentó Gárriz en primera instancia.