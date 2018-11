“Deja de presentar carillas y vení a jugarlo”, soltó el de Núñez sin medias tintas. “Está claro que no lo quieren jugar”, amplió en dirección a Boca. “Vengan a la cancha y juéguenlo, que nos pueden ganar. Créanme que nos pueden ganar, no somos tan buenos”, siguió con su relato ya despojado de cualquier formalismo y en tono de fanático. “Nunca pensé que esa noche estaban escribiendo para pedir los puntos del partido”, amplió a modo de chicana.

Respecto de los hechos de público conocimiento, horas antes del pitazo inicial, D’Onofrio responsabilizó a los organismos de seguridad por lo sucedido. “El mundo entero vio la vergüenza de lo que pasó el sábado que, está claro, fue un error de la gente de seguridad. Querer echarle la culpa a River es un invento”, resumió.

“Juguemos, vos me diste tu palabra, al presidente de la Conmebol y a mí”, volvió sobre Angelici. “No ha gas caso a lo que te están diciendo. Lleguemos a un acuerdo”, propuso desesperado.

"Vengan a jugar, no somos tan buenos. Angelici faltó a su palabra. No inventemos, vos firmaste conmigo, me diste tu palabra. Lleguemos a un acuerdo lo antes posible”. Rodolfo D´Onofrio. Presidente de River a su par de Boca desde Mar del Plata.

Boca respondió

En Boca, mientras esperan la resolución del conflicto y luego de escuchar las palabras del titular de River, se tomaron su tiempo para responder. Fue a través de un comunicado que dice: “La CD hace un llamado a los socios e hinchas para evitar las confrontaciones y no responder a las provocaciones que pretenden desviar el foco del reclamo de nuestro club”.