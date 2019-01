Superlunes de ficción

“No me gusta la palabra revancha, pero a la distancia siento que todo pasa por algo. Y hasta diría que agradezco todo lo que me pasó para ser hoy una actriz que es consciente del rol de mujer que quiere proyectar en una tira. En el pasado hice muchos personajes de mujeres que sólo eran objeto de deseo y no me lo cuestionaba. Ahora quiero contar una historia que sirva para algo”, sostuvo Calu, quien en Campanas encarna a Luciana, una mujer que lucha contra las redes que la mantienen en una relación de sometimiento con su pareja, Vito (Lamothe), un empresario maltratador y manipulador.