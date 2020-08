¿Susana Giménez se va del país? "Si Argentina sigue así, sí"

0001282109.jpg

Apenas bajó del avión, la conductora fue abordada por un notero de “Implacables”, al que le contó que pasa sus días entre la lectura, sus perros y la naturaleza en “La Mary”.

En diálogo con el notero, Susana Giménez aseguró también que mira mucha televisión y hace fisioterapia, pero pese a todo tenía que regresar a ver a su médico particular, por lo que deberá quedarse 14 días en cuarentena.

En cuanto a su regreso a la televisión, Susana Giménez señaló que recién el año que viene concretará, "¿Cómo voy a volver, si cada vez está peor todo? No, no, no. Este año, no". Cuando le preguntaron si planeaba radicarse en Uruguay, Susana se mostró algo dubitativa. "No sé. Si Argentina sigue así, sí. Acá hay muchos contagios y todos me decían 'no vayas' pero tenía que venir", concluyó la diva.