"¿De Caniggia, te cambio la opinión?", inquirió otro cronista. "No lo conozco, por supuesto que me cambió", contestó la diva.

Antes de retirarse del hall del hotel, un periodista le preguntó si le había molestado las críticas que recibió por la nota. Con un gesto, Susana dio a entender que no le importaba y aprovechó para retirarse.

Horas antes y ante la repercusión que tuvo su nota, la conductora acudió a sus equipo de prensa para enviar un mensaje vía Twitter.

Además de la catarata de burlas, chistes y comentarios negativos que recibió en las redes sociales por su actuación, sus comentarios y la perspectiva machista con la que abordó la nota, Susana fue objeto de debates en diversos programas de televisión, entre ellos Intratables, donde se hizo hincapié en que no estuvo a la altura de las circunstancias y que la situación la sobrepasó.

A su vez, Moria Casán la defenestró al señalar que en verdad "no fue una entrevista porque la señora que conduce el programa no le hizo ni una sola pregunta". "Fue un monólogo de Nannis. Ella (por Susana) intentó preguntar tres o cuatro veces, y mirando un papel. O sea, ¿qué entrevista hiciste, mamita? Mirá, si la agarraba yo hoy están los dos juntos con la novia enfiestándose", agregó, en referencia a Sofía Bonelli, la supuesta nueva pareja del ex futbolista.

"Y si la agarraba la Legrand no la dejaba decir nada porque la cortaba", agregó dedicándole también un palo a Mirtha Legrand.

En referencia a Nannis, indicó, entre risas y fiel a su estilo: "Sabés lo que se mandó ella? Una terapia colónica, que es la forma chic de decir 'hacete un enema y largá toda la merd que tenés adentro'. Estaba intoxicada de tanta merd, entonces largó y largó…"

