Con la compañía de Silvia Süller en su living, la diva de Telefé dio a conocer por primera vez su experiencia con la "falsa médica" condenada a 9 años de prisión por ejercicio ilegal de la medicina y estafa. La ex mujer de Soldán atendió a varios famosos en su consultorios entre los que se encontraba Susana.

"Me dio unas pastillas para adelgazar. Yo nunca las tomé. Un día me miré al espejo y dije: 'Estoy hecha una vaca'. Me la tomé, llegué al canal y me agarró un dolor de cabeza que casi me muero. Vino el médico y tenía 20 de presión", expresó la diva.

La figura del canal de las pelotas comentó que a causa de esa mala medicación tuvo un pequeño derrame a raíz de que la presión le provocó la explosión de las venas del cerebro. A partir de este episodio la diva tuvo que quedar internada una semana completa.

La invitada de su living no se quiso quedar atrás y también comentó un caso de un famoso que sufrió malapraxis de la “falsa médica”: "Era puro veneno lo que daba Rímolo. A Tití Fernández un médico le dijo que si tardaba un día más en ir se moría", acotó Silvia Süller.

