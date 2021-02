Suspendieron la cuenta del influencer Presto por burlarse del femicidio de Úrsula Bahillo

El hombre ya había sido suspendido en 2020 tras amenazar de muerte a la ex presidenta Cristina Fernández. Ahora, esta nueva suspensión por haber violado las reglas de uso de la red social, se debió a comentarios polémicos ironizando sobre el femicidio de la joven en manos de un oficial de Policía.

Para rematar la polémica, se refirió al Ministerio de la Mujer aludiendo a un meme: “A mi me hicieron creer que con lenguaje inclusivo y con el Ministerio de la Mujer esto se solucionaba. Emosido engañados”, escribió Prestofelippo.

Claro, que la broma no le salió gratis y por sus dichos se volvió tendencia en la red social, que poco tiempo más tarde decidió suspender su perfil, @EduPrestoOK.

Amenaza a Cristina Fernández

No es la primera vez que un uso incorrecto de las redes sociales termina con la suspensión de la cuenta del humorista Prestofelippo. Fue en septiembre de 2020 cuando Prestofelippo fue deteino por resistirse a las autoridades que intentaron allanar su casa tras la amenaza a la funcionaria Cristina Fernández. Por este motivo se le abrió una causa por el delito de “amenazas e incitación al odio y la violencia”.

En aquel entonces, el 27 de agosto, desde su cuenta de twitter, “@ElPresto20k”, el hombre le envió una dedicatoria a la hoy vice presidenta. “Vos no vas a salir VIVA de este estallido social. Vas a ser la primera –junto con tus crías políticas– en pagar todo el daño que causaron. TE QUEDA POCO TIEMPO”, tuiteó.

Su descargo y nuevas acusaciones

Horas después, desde su cuenta de instagram, el hombre intentó realizar una suerte de descargo ante los comentarios evidentes sobre el femicidio de Úrsula Bahillo y aseguró que es víctima de una “vergonzosa campaña de desinformación, lo que se conoce como una vergonzosa opereta política”.

Además, le echó la culpa al oficialismo de la decisión tomada por la red social. “Nunca pensé que desde el oficialismo se podía llegar a tanto”, aseguró. “En el día de hoy hice unos comentarios en Twitter, y los operadores lo usaron para decir que me burlé del homicidio de Úrsula. No me entra en la cabeza como alguien puede hacer política con eso”, agregó en relación al femicidio.

En un intento desesperado de justificar su accionar, Prestofelippo explicó: “Lo que yo quise decir, que quizás no se entendió, es que mientras el Ministerio de la mujer gasta más de 50 millones en un catering para llenar las barrigas de funcionarios como Victoria Donda, a nuestras hermanas, novias, primas, amigas, madres, las siguen matando”, concluyó.