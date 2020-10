Susto en La Plata: fue al baño y encontró un lagarto en su inodoro

Acto seguido, posteó un video donde se puede ver a un hombre rescatando al lagarto, mientras bromeaba con las dueñas de la casa. "Encima es re grande. Agarrale la cola", le pidió el hombre. Ante la negativa, exclamó en forma irónica: "¡Pero no querés hacer nada! Ahí va a salir... no se asusten...", advirtió al sacar al reptil y meterlo en una jaula, mientras las mujeres gritaban asustadas.

Tras contar que cuando vio al lagarto llamó al 911, Margarita Aribe Peruzzo (quien se llevó la sorpresa cuando entró al baño), relató: “No sabía bien a quién llamar. No sabía ni siquiera cómo describir lo que había visto en el inodoro”. En la espera, encerró a sus dos perros en otra habitación, volvió a entrar al baño con extrema precaución porque la curiosidad era mayor que el miedo. “Le saqué una foto porque no sabía si se iba a quedar o se iba a ir por donde había venido. Después hice una videollamada con mi hermana porque no entendía lo que estaba pasando. No entré en crisis pero me asusté”, reconoció en diálogo con Infobae.

Rápidamente llegaron dos efectivos de la Comisaría Cuarta de la Policía Bonaerense, una mujer y un hombre. Aunque no tenían las herramientas necesarias para sacar del inodoro al lagarto, igual se animaron. Margatira los proveyó de guantes de cocina, un trapo y una jaula que encontró por casualidad en la casa que alquila desde hace dos meses y medio.

Finalmente el lagarto fue liberado, horas después, en la Estación De Cría De Animales Silvestres (ECAS), ubicada en la reserva ecológica del Parque Pereyra.