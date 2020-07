Taboada recordó el polémico comentario de Iúdica cuando adelgazó

“Me acuerdo de Miariano Iúdica, a quien no estoy juzgando. Recuerdo que hubo un momento en el que empecé a hacer más gimnasia y había adelgazado un poco, y Mariano me decía que estaba re bien, que le encantaba cómo estaba”.

“Me decía ‘vamos, vamos, la cámara te pide más’. Me pedía que esté más delgada. No me lo decía mal, en ese momento esa era su mirada”, precisó la panelista.

Contemplativo, Ángel de Brito acotó: “Capaz que te lo decía con buena onda. Igual es Iúdica...”“Yo no lo estoy criticando. Simplemente pongo el foco en la mirada de él, que me decía que la cámara me pedía que esté más flaca, y yo puedo comunicar tranquilamente con mis curvas. Puedo interactuar. A mí me gustaría tener la panza chata, no voy a mentir”, replicó Taboada.