“Hola. ¿qué tal?, te soy sincera te escribo porque estoy necesitando un par de cosas: canje, publicidad y promoción a tu marca... justamente te escribí porque vi que tenés cosas interesantes. Hagamos lo que mejor podamos y los dos quedemos conformes para que ninguna marca se me ofenda ya que me abonan la publi (sic) o me llenan de productos", fue el primer mensaje que les envió la mediática.

"Si querés te paso fotos o una listita de lo que necesito y vos me decís, Yo vivo acá en Recoleta. Apenas llega todo te agradezco, te arrobo, y muestro las cosas. Avisame si te interesa, muchas gracias", siguió la griega, lo cual terminó convenciendo de alguna manera a los dueños del lugar. Sin embargo, sus pretensiones los pusieron en alerta: “Queso untable, yogur, leche, calditos para sopas, pan negro, galletitas saladas y dulces, fideitos para sopas, agua mineral baja en sodio, aceite, azucar... te tiré algo. Igual tratemos de hacer lo mejor que podamos. Después detallamos mejor, pero más o menos para que tengas una idea", decía la mamá de Salvador Uriel.

La lista no quedó ahí y continuó: “Fijate si podés agregar arroz, fideitos normales, latas de atún, yogur entero, leche larga vida, queso port salut, queso rallado, juguitos. Después bueno, ahí vi que te tenías champagnes riquísimos, me encantaría tener para un brindis. Vi que tenes un Moett (cuesta $7400), tenes uno francés (de $12000), galletitas de leche por el bebé y fijate qué podemos agregar. Armate un buen combo. Cosas de kiosco: turrón, alguna que otra pila. Armate algo copado porque yo te estoy pasando muy poquito".

"Armate algo copado que parezca abundante: no sé azúcar, tomates... Meté cositas y después me mandás una foto. Si está todo Ok, te paso la dire y me lo mandás pero que no quede poquito porque si no me va a costar mucho agradecer y voy a tener quilombo con la gente que me abona la publi", añadía en otro audio.

“Hay comercios que pueden sostener ese tipo de canje, pero no era el caso, por lo que los dueños del comercio lo tomaron como una tomada de pelo, sobretodo por los champagnes, que son carísimos”, explicaron en el envío.

Aparentemente este no habría sido el único pedido que hizo griega, lo cual demostraría que no está pasando un gran momento a nivel económico. En este sentido, en el ciclo del Trece revelaron que la mediática también se contactó -y por la misma red social- con los dueños de una verdulería preguntando si hacían canjes de sus productos. Lo mismo hizo con una librería y una mueblería.

"Otra persona me dijo que le pidió facturas para presentar en el juicio de alimentos", agregaron las panelistas mientras recibían información exclusiva de otros canjes que habría pedido la exvedette. "También pidió pijamas. 'Y 15.000 pesos por una historia en Instagram y 500.000 pesos por un sorteo'… Y en una blanquería pidió toallas blancas o grises, dos acolchados y sábanas", contaron las “ángelitas”.

Con todo esto, las redes sociales estallaron contra ella.

