Tagliafico lo metió de cabeza en la polémica

Bauza dijo que no lo convoca por su altura. El lateral le respondió con un gol de "testa" en el Rojo.

Buenos Aires

Si hay algo que Edgardo Bauza intenta hacer desde que llegó a la Selección argentina es mostrarse sincero. Responde a todas las preguntas sin vueltas, pero muchas veces queda en offside. En las últimas horas no titubeó en decir que a Nicolás Tagliafico no lo convoca porque le juega en contra su estatura.

Como no podía ser de otra manera, al otro día, el lateral izquierdo le respondió con un gol de cabeza en un amistoso que jugó Independiente. Una jugada del destino que no cambiará el pensamiento del entrenador de la Albiceleste, pero que lo deja en falta ante el prejuicio vertido sobre el ex Banfield. “A Tagliafico lo estamos siguiendo, ha tenido un año muy bueno, pero a nivel internacional le juega en contra la estatura”. Esa fue la frase textual que usó Bauza para explicar por qué en este momento los laterales izquierdos de la Selección son Marcos Rojo y Emmanuel Más.

El argumento de la no convocatoria del defensor del Rojo llamó la atención y generó polémica en las redes sociales, sobre todo entre los hinchas del Diablo que consideran a Taglia como uno de sus jugadores más importantes. Y para alimentar el morbo en torno a este tema, el propio jugador aportó un plus al convertir un gol de cabeza en el partido que Independiente le ganó 1-0 a Deportivo Morón en el Libertadores de América.

“No quiero entrar en polémicas y menos con alguien a quien respeto mucho, como el entrenador de la Selección. Sólo tengo mi visión. Pienso que potencialmente es jugador de Selección. Cumple muy bien su función defensiva y ha progresado en su labor a la hora de pasar al ataque. Tiene un salto muy bueno y puede marcar a futbolistas de mayor estatura”, opinó el entrenador Ariel Holan al ser consultado sobre el tema en la conferencia de prensa posentrenamiento.

Se arma de a poco

El Rojo formó con Campaña; Martínez, Figal, Cuesta, Tagliafico; Blanco, Domínguez, Erviti; Rigoni, Benítez y Meza. El gol llegó luego de un centro de Erviti que Tagliafico cabeceó y la pelota pegó en el travesaño antes de ingresar en el arco del Gallo.

Apenas conocida la noticia, las críticas sobre el Patón llovieron de todos lados.