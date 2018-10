Talento y emoción: este es el participante de La Voz Argentina que desató los gritos a Tini Stoessel

Embed

Se trata de Federico Gómez, un joven de 23 años de Lomas de Zamora, que actualmente vive de la música.

A la hora de enfrentar se a Axel, Tini Stoessel, La Sole y Ricardo Montaner, Federico eligió cantar When I was your man de Bruno Mars y sólo bastaron segundos para que los jurados se dieran vuelta para reclamar al joven a sus equipos. Es que su voz los enamoró e incluso se animó a cantar a capella Si tu no estás aquí de Rosana para terminar de conquistarlos.

“Tenes todo para ser la voz argentina”, le dijo Axel; mientras que Montaner se comprometió a producir su primer disco.

“Hace unos años estaba en una situación en la que me plantee si tenía que seguir cantando o no, y estando en la costa, con mi guitarra, en donde nada salió como esperaba, vi un show en vivo el cual siento que fue un puntapié en mi vida, ya que me dije a mi mismo ‘necesito hacer esto, necesito vivir de esto’. Era un show de Axel, que me marcó un montón, por lo que voy a ir a su equipo”, manifestó Federico para definir el equipo al que se uniría.

Tini excitada

La estrella teen Tini Stoessel se sumó este año al reality de talentos y ante la audición a ciegas de Federico Gómez, la cantante se mostró realmente eufórica, por lo que no podía parar de gritar mientras realizaba su performance.

"Cuando el participante este cantando, apagar el micrófono de Tini", "Tini prácticamente tuvo un órgasmo con este chico jaja"; "Alguien que la sede a Tini con un dardo tranquilizante porfa" y "Muy lindo cantó, pero por favor que alguien le de un calmante a Tini, cuando se dio vuelta ya no lo pude disfrutar", escribieron en las redes sociales.

LEÉ MÁS

Pampita, seducida y abandonada

Connie, pasadísima de copas