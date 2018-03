Tauro acusó a Rial de maltratador

“Yo me sentí incómoda laburando con vos”, lanzó la panelista, sorprendiendo a todos sus compañeros, y continuó diciendo: “Hace dos meses me gritaste acá, delante de todo el mundo, y ninguno de ustedes, que se la dan tanto de bárbaros –en referencia a sus compañeros–, salió a defenderme y yo me sentí horrible”.

El relato de la periodista no quedó ahí y añadió: “Y si somos tan feministas, por qué nadie fue a decirle ‘estuviste mal porque es una mina y la trataste mal’. Sé que los pongo en un lugar horrible, pero no puedo ser hipócrita”.

En ese momento, el conductor intentó defenderse y aseguró que todo nació a partir de una situación laboral: “Era algo que había que resolver y no se pudo. Yo le pedí que prioricemos Intrusos. Pero sos difícil vos, Tauro, te banco… Sos la que más me duró”, finalizó.