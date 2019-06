Tauro destrozó a la China Suárez por una provocación

El gesto de la rubia fue muy comentado en las redes sociales y en Intrusos, donde Marcela Tauro la atendió a la actual mujer de Vicuña. “Es terrible porque juega con esto. Es especialista y los antecedentes de ella no estarían actuando a su favor. Yo dije que no me gustan las mujeres que sacan a las parejas”, comentó, tajante, la panelista.