Tauro se acerca a Intrusos y en las redes la liquidaron

Luis Ventura aseguró la semana pasada quela periodista “iba a entender por lo que pasó él”, en alusión a su conflictiva salida de Intrusos. Sobre esos dichos, la panelista opinó: “Mi salida no tiene nada que ver con la de él, son situaciones distintas. No sé qué decir, no me está pasando. No me molesta, estoy en una etapa en la que no me molesta nada. La verdad es que no me sentí aludida, no tengo trato con Luis”, agregó.

Ante las declaraciones de Tauro, las redes convirtieron su nombre en tendencia y la fusilaron. “Un poco de dignidad, Tauro”, “¿Sabés lo que es amor propio?”, “Marcela Tauro no encontró laburo y vuelve a Intrusos”, “A Marcela le llovieron ofertas de trabajo que no aceptó: Limpieza de baños, planchar en casas de familia y hasta de pedicura en geriátricos vip, pero no, ella quiere volver a Intrusos con Rial”, fueron algunas de las fuertes críticas que recibió la panelista, que probablemente esté presente en el ciclo el lunes que viene.

