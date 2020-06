Cinthia durísima con el Kun: "¡Un pelotudo con todos los títulos!"

Sin tener nada que ver con la familia Maradona, Cinthia Fernández decidió usar su cuenta de Twitter para salir a bancar a Gianinna. “¡Un pelotudo con todos los títulos! ¡Me parte el alma Benjamín! Qué ganas que lo atienda Gianinna aunque con altura lo fulminó", escribió la bailarina. "¡Ya está todo dicho, y yo no hablé!", le contestó la propia Gianinna al lado de un corazón. "Leer el mensaje de tu hijo te lleva menos tiempo que jugar a la Play como un nabo de 32 años y perder el tiempo en eso. Prioridades", continuó quejándose Cinthia respecto la actitud del Kun.

Y completó, visiblemente molesta: "Qué bendición le da Dios de ser papá a algunos pelotudos como este. Indignada".

El escándalo arrancó con una publicación de la hija menor del Diez en Instagram en donde manifestó: “Primero de junio. Día donde… ¿cómo lo puedo decir? Donde se caen las caretas", lanzó en un video que subió a sus historias mirando directo a la cámara. En tanto, minutos después, agregó: "Reitero: ¡decí lo que quieras, igual sos lo que hacés y lo que no también! Te creía bastante piola, wachi… El sol no se tapa con la mano, ¿no?".

Ante esto, Dalma contratacó: “Benja, sabé siempre que tu Babu, la Tata, la Titi y mamá te vamos a poner siempre primero porque no te merecés menos que eso mi amor. Sos magia y el que no lo pueda ver, que se joda. Y mejor corto acá porque me tenés censurada, Gianinna, pero en cualquier momentito prendo fuego todo, amorosa".

