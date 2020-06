Tauro se sumó al ciclo de Fantino y Ventura llegó tarde

Más de un mes después y de varios idas y vueltas, la chimentera se incorporó a Fantino a la tarde, en donde se reencontró con Luis Ventura , otro ex "intruso", con quien no tiene una relación muy fluida debido a la salida del periodista del programa de Rial.

Eso quedó un poco en evidencia en el vivo, cuando Tauro intentó saludar al también conductor, quien llegó unos 20 minutos tarde a la emisión. "Hola", se limitó a decirle ella. "¿Cómo te va?", le respondió él, cortante. Ambos intentaron quitarle dramatismo a la situación, pero la tensión -o por lo menos la incomodidad- se podía percibir a través de la pantalla.

marcela tauro

"¿Puedo tocarle el codo o es mucho?", preguntó Tauro, intentando ponerle un poco de humor a la situación. "No hagamos una novela. Laburemos. Fue un fin de semana muy intenso", respondió Ventura, y rápidamente se pusieron a hablar de la separación de Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés.

Pese a eso, en las redes se hicieron eco de la situación. "Ventura fue sincero dijo ‘no hagamos una novela’. Me parece que está bueno dejar la hipocresía a un lado y no fingir amistad. Se tuvo que acomodar ahí la Tauro" y "Ventura y Tauro no se miran? Lo puse por curiosidad. Qué lindo dolor para Luis Antonio, nunca podría trabajar con alguien que no banque", fueron algunos de los comentarios que circularon.