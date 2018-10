TC: Manu Urcera espera mejorar en la final en Olavarría

Ni Matías Rossi (Ford) ni Guillermo Ortelli (Chevrolet) pudieron desplazar al entrerriano del primer lugar.

Con el registro del viernes -1m18s690-, el piloto de Ford se quedó con la clasificación en Olavarría. Rossi no logró desplazar al oriundo de Paraná de la primera colocación y le dio el 1-2 a la marca tras quedar a 0s109 del líder.

Por lo tanto, Ortelli y Agustín Canapino (Chevrolet) fueron quienes terminaron en el tercer y cuarto lugar, a 0s184 y 0s201 de quien comandó las acciones.

La pista estaba complicada para bajar los tiempos y sólo Norberto Fontana avanzó en el clasificador. Josito Di Palma se había metido 9º, pero lo sancionaron y quedó 20º.

Tras la clasificación, el piloto oriundo de San Antonio Oeste aseguró: “Mejoramos el Chevrolet después del viernes, pero las condiciones de pista de hoy (por ayer) no fueron las óptimas y por eso no pudimos avanzar. De todos modos, la evolución del auto me genera buenas sensaciones”.

Hoy se correrá la final del Turismo Carretera, que en esta fecha no cuenta con el neuquino Camilo Echevarría, que avisó que volverá en la próxima.