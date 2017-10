Telefe y su estrategia en prime time

La finalización de Josué y la tierra prometida trajo para Golpe al corazón el primer cambio de horario a menos de un mes de su debut. A partir de hoy, la ficción de Quique Estevanez dejará el horario de las 22:15 para arrancar a las 22:45. De este modo, dejará de competir en el inicio con Las Estrellas y se enfrentará de lleno con Showmatch. Los optimistas dicen que es una buena decisión ya que con Dulce amor, la tira más exitosa de Estevanez de los últimos años, logró hacerle fuerza a Marcelo Tinelli hace casi un lustro. Los pesimistas sienten que con este cambio lo único que hacen es acelerar el final de la novela. Un dato que alimenta ese temor es que los contratos son hasta fin de año, con probabilidad de ser prolongados.

En tanto, El sultán comenzará a medirse con la tira protagonizada por Celeste Cid y Marcela Kloosterboer, que este fin de semana celebró los 100 capítulos a puro éxito.

Siciliani: Marcelo Tinelli afrontará el cambio de Telefe con la ex de Adrián suar y un duelo con doble eliminación.

Duelo y estreno

Marcelo Tinelli prepara un programa explosivo para la nueva batalla televisiva. Esta noche habrá duelo (lo dejó pendiente el viernes) y doble eliminación del chachachá pop. Además, el conductor adelantó que Griselda Siciliani participará como invitada especial para abrir la ronda de ritmo libre.

“Macri preferiría que Tinelli no estuviera en la tele en 2018”

Nancy Pazos se metió en la polémica que se generó tras la tapa de la última edición de Paparazzi que alertó por la salud de Marcelo Tinelli. Además de apuntar contra Jorge Rial como uno de los impulsores de una operación de prensa, la periodista sostuvo que si fuera por Mauricio Macri el “Cabezón” no estaría en la tele el próximo año. “Yo que lo conozco mucho a Macri sé que no perdona fácil”, sostuvo la ex pareja de Diego Santilli, al recordar el enojo del presidente con el conductor por llevar a Daniel Scioli a su ciclo en el cierre de las elecciones del 2015. “Si le dieran a elegir, Macri preferiría que no. A veces los presidentes no necesitan dar una orden. Sólo basta que los que estén más cerca perciban o que haya un empresario que quiera congraciarse”, añadió.