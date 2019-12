Teléfono descompuesto: ¿se queda Tevez en Boca?

En el mismo sentido se expresó Adrián Ruocco, quien en declaraciones formuladas a la agencia Noticias Argentinas, negó contacto alguno para renovar el vínculo que expira el 31 de diciembre.

De acuerdo a una publicación del diario Olé, Riquelme había mantenido una charla telefónica con Tevez durante la cual acordaron la continuidad del delantero en el elenco de La Ribera, en la que se había arreglado la continuidad hasta diciembre del año entrante.

Tevez, de 35 años, tiene un pasado glorioso con la entidad de La Ribera, es un líder dentro del vestuario y en caso de tener que reducir el monto que percibe de contrato, no tendría dramas.

El delantero se encuentra de vacaciones junto a amigos y le dedica su tiempo libre a la pesca, al tiempo que en caso de no arreglar su vínculo cuando el equipo vuelva al trabajo, el 2 de enero, es probable que no se presente a las prácticas.

Hace unos días, Riquelme se mostró optimista por renovarle el vínculo al delantero con el desafío que "recupere la alegría" de jugar en Boca, un club al que "le dio mucho" según su opinión.

Luego, Tevez le respondió asegurando que su deseo era "seguir en Boca aunque sea de utilero" y definió a Riquelme como "el máximo ídolo del club".

Más allá que todavía no dio el paso para renovarle, Román remarcó que su intención era la de no privarle al ídolo retirarse con la camiseta del club, algo que el ex presidente Daniel Angelici no lo dejó hacer a él, según sus propios dichos.

Si sigue, ¿jugará?

Más que nada, Russo considera a Tevez como un jugador de experiencia que puede ser importante. Pero difícilmente lo tenga hoy como un titular indiscutido, teniendo en cuenta que el Apache no tuvo un gran 2019.

No onstante, Carlitos ya aclaró que su deseo es quedarse en Boca aunque sea "de utilero", por lo que no pondría grandes exigencias.

"Yo quiero retirarme en Boca, no voy a poner condiciones para jugar acá. Mi contrato se arregla en cinco minutos, seguiría hasta de utilero en el club", aseguró el Apache en uno de los últimos reportajes que brindó en Fox. "Tevez tiene que recuperar la alegría, todavía puede darle mucho a nuestro club", dijo en su momento Román en una entrevista con Jorge Rial.

Lo cierto es que habrá que esperar para saber si el Apache continúa en Boca.

Román echó de Boca a un amigo de la infancia

No queda nadie en las inferiores de Boca. Juan Román Riquelme continúa con la limpieza y con su reestructuración del fútbol juvenil de Boca. Tras confirmarse las bajas del Flaco Schiavi y seis entrenadores de Inferiores, el 10 decidió desvincular del club a su amigo Emanuel Ruiz y a su ex compañero Matías Arce, a quienes se les vencía el contrato el 31/12 de este año.

El caso que más sorprende es el de “Suchard”. Porque además de haber realizado un importante trabajo como captador de talentos en diferentes clubes de barrio del Conurbano y de diferentes puntos del Interior del país, Ruiz es una persona muy cercana al ídolo. Tan es así que se formaron juntos en las Inferiores de Argentinos y luego compartieron plantel en Boca en las temporadas 97/98 y 99/2000. En el último tiempo, y junto a otros ex futbolistas del club que hoy forman parte del equipo Senior, Ruiz había acompañado durante varios actos de su campaña a Christian Gribaudo, el candidato de Daniel Angelici en las elecciones de diciembre. Sin embargo, Suchard creía que eso no influiría en su futuro. Pero se equivocó: el propio gerente de Fútbol del club, Jorge Clemente, lo citó en su oficina y le comunicó la decisión .