Teléfono, Suar: Rocío Oliva quiere actuar de villana

Se plantó: Rocío dijo que le gustaría hacer ficción y el “Bailando” porque no quiere exponerse

Tras aclarar que ahora está abocada a su carrera porque quiere ser diretora técnica, Oliva dejó abierta la posibilidad para sumarse a la televisión. “Lo único que aceptaría del mundo artístico es si me llama Adrián Suar para hacer una malvada en una tira de Pol-ka. Me encanta como produce las novelas”, dijo , tirándole un centro al número uno de la famosa productora y gerente de programación de El Trece. En cambio, la ex novia de Maradona advirtió que no iría al “Bailando por un sueño” porque no quiere exponer su vida privada, aunque aclaró que no fue convocada.