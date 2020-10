"Tengan la dignidad de irse": Roberto Navarro estalló contra el Gobierno

Roberto Navarro sorprendió con un duro editorial contra el gobierno de Alberto Fernández en el que le pidió a los funcionarios que "tengan la dignidad de irse". "El Gobierno tiene el precio del dólar que se merece. Debió encarar el problema de las reservas cuando asumió porque (Mauricio) Macri le dejó tierra arrasada. Pero no lo hizo. debió encararlo aunque sea en abril cuando supo que estábamos en pandemia, pero no lo hizo", arrancó diciendo el conductor afín al kirchnerismo .

"Encima, mientras el Ministro negociaba, otro sector del Gobierno le decía a los medios que ellos proponían bajar las retenciones a cero. El Gobierno no sabe si presionar al campo para que liquide o seducirlo. Un símbolo más de tantas indefiniciones como la expropiación y desexpropiación de Vicentin", disparó.

"Encima el viernes el Banco Central avisa que cambia el ritmo devaluatorio. Anticipan que van a devaluar, entonces no liquida nadie. Luego me aclaran que en verdad no quisieron decir eso, que quisieron decir otra cosa, pero no usen la palabra devaluación", aconsejó Roberto Navarro para luego advertir que el aviso solo estimula la remarcación de precios, el aumento de las importación y la negativa de los productores a liquidar exportaciones.

"Uno se pregunta cómo llegamos acá. Cuando el kirchnerismo se fue transformando en el primer gobierno progresista en décadas, muchos funcionarios se fueron. No querían un gobierno que le quitara privilegios al poder económico histórico. Más tarde, cuando el gobierno de Cristina terminó se fueron muchos más. Muchos formaron parte del law fair, algunos activamente con jueces, fiscales. Muchos políticos, sindicalistas, organizaciones sociales, intendentes, gobernadores se sumaron a pegarle a quien osó meterse con los dueños del país. Era una manera de decirle al poder económico 'ves que yo no fui'. Muchos apoyaron al gobierno de Cambiemos. Muchos de esos dirigentes hoy están en el Gobierno y está bien, los puso, los aceptó Cristina porque pensaba que con ellos, peronistas y conservadores, se podía pactar la paz con el establishment", planteó.

"Ese era el plan y parecía bueno porque nos alejaba de la peor derecha de la que te hambrea, de la que te endeuda. Pero no hubo paz, el plan fracasó. El tema es que hoy estamos en guerra con el establishment y nuestro ejército está compuesto por soldados del enemigo. Se pelean por quedar bien con Clarín: un ministro le da cientos de millones en ATP, otro le da cientos de millones en cuadernillos educativos y otro en pauta. Entre abril y septiembre, Clarín recibió 782 millones de pesos en esos tres conceptos y del Central lo encubre cuando desestabilizó con el dólar contado con liqui", denunció Roberto Navarro, que rara vez ha realizado críticas al kirchnerismo.

En su mejor momento, Roberto Navarro le ganó en el rating a Canal 13 Roberto Navarro siempre defendió al kirchnerismo, pero ahora lanzó críticas al plan de Gobierno.

"La mayoría de los funcionarios de este gobierno no quieren estar donde están, no quieren pelearse con el poder. No tienen un plan consistente, no saben qué quieren y hacia donde van", manifestó, para luego aclarar: "No crean que mis palabras son una crítica solo a Alberto (Fernández), a quien respeto y admiro. Estoy haciendo un análisis sobre el todo. Para cambiar este Gobierno tiene que cambiar funcionarios y alianzas", subrayó.