Violencia de género. Lo expresó Belén, quien fue atacada por su ex con una tijera.

"Tengo miedo todo el tiempo, no puedo ni dormir"

Centenario. “Él no estaba solo, lo fueron a dejar a mi casa y lo esperaron hasta que me agredió. Después, se fueron los dos en una camioneta blanca. Su cómplice fue un compañero de trabajo”, reveló Belén, la joven de 26 años a quien su ex pareja intentó apuñalar el viernes pasado con una tijera. La fiscalía investiga este nuevo hecho y ayer les tomó declaración a la víctima y a testigos.