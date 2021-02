"Tengo mucho que aprender de Rossi"

“Tengo muchos amigos en Argentina. Fui compañero de José Luis Di Palma en la Indy Lights y tengo grandes recuerdos de él. Me puso muy feliz saber que iba a compartir equipo con Matías (Rossi) y Rubens (Barrichello). Hablamos bastante entre los tres por teléfono y no veo la hora de conocerlo personalmente. Matías me dijo que me veía correr en el Cart cuando él era chico y que me consideraba una leyenda y me hizo sentir un viejo, je... La realidad es que conozco mucho de su carrera deportiva y no tengo dudas que él es una leyenda del automovilismo argentino”, expresó en primera instancia.