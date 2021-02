Tenistas italianos casi se van a las piñas en el Abierto de Australia

image.png

Los compatriotas habían luchado durante casi cuatro horas en el John Cain Arena, hasta que logró imponerse Fognini. Al terminar el partido ambos se acercaron a la red para saludarse como es habitual, pero mientras caminaban hacia afuera de la cancha, Fognini apuntó: "Fuiste un poco afortunado; ganaste cuatro puntos idénticos con suerte. Deberías disculparte".

"No me esperaba esto de vos", le retrucó Caruso. Y el número 16 del mundo le contestó: "¿No te puedo decir que tuviste suerte?". Minutos después, cuando se dirigían hacia los vestuarios siguieron discutiendo hasta quedar cara a cara y obligar a un juez de línea a intervenir.

Fognini Celebrates and Caruso Fires Up After Epic Tie-Break | Australian Open 2021

"Podés decir lo que quieras", tiró Caruso. Y Fognini, lejos de terminar, siguió: "¿Entonces por qué me rompés las pelotas? Dije que tuviste suerte. No me ataques". Caruso mientras se iba disparó: "No es la manera de comportarse. No lo esperaba de vos".

La discusión llena de improperios continuó justo antes de abandonar el estadio John Cain, con el supervisor Andreas Egli apartando pacíficamente a los dos para evitar que el problema fuera a más.

Con la victoria, Fognini consiguió por cuarto año consecutivo su pase a la tercera ronda, donde se enfrentará con el australiano Alex De Miñaur (21) este sábado.