Tensión en el Ciclón: Almirón se agarró feo con un hincha

Al DT no le gustó nada la crítica y se le fue al humo al simpatizante, según los testigos. Incluso se dijo que, al ser separados por los allegados, el técnico se quedó con la sangre en el ojo e invitó a pelear al fanático fuera del aeropuerto. Por suerte no pasó a mayores. En efecto, las próximas horas serán cruciales para el futuro del entrenador, ya que se reunirá con el presidente Matías Lammens para definir si continúa o se marcha. Almirón exigirá refuerzos de jerarquía pero no hay dinero. ¿Entonces?.