Según denunciaron los hinchas, la primera tanda de populares no tuvo el filtro que había anunciado inicialmente la dirigencia Xeneize, y socios que no cumplían con los requisitos -haber asistido a cuatro de los seis partido disputados como local durante la Copa Libertadores- obtuvieron sus tiquets. La Comisión Directiva retrocedió en sus intenciones y finalmente no aplicó ninguna restricción.