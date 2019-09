Luciano, padre de unos de los jóvenes que asiste a esa institución, contó en diálogo con LM Neuquén como se vivió esa situación. “En el medio de la reunión, para anoticiar a los padres y a los alumnos sobre lo que pasó el viernes, con un docente que acosaba a las nenes; un grupo de alumnos me acercó un chat en un teléfono, en donde uno de los docentes, que estaba presente en la reunión, le manifestaba a una alumna de 13 o 14 años, que le quedaba muy bien la bikini. En ese momento se puso a dar las explicaciones y medio que los atacó a los chicos. Cuando me paró en frente de él para que me de las explicaciones de por qué está mirando a una alumna de 13 años en bikini, empezó a tartamudear y ponerse nervioso”.