"Estamos ocupando por una necesidad habitacional y la falta de respuestas", indicó Yenifer Campos a LM Neuquén. Dijo que "ayer tomamos la decisión de ocupar este lugar que es utilizado como un basural".

Durante la tarde de hoy se vivieron momentos de tensión en el lugar ante la presencia policial, aunque aún no existe una orden de desalojo. "Los móviles están actuando de oficio y sólo hay rumores de desalojo pero no están dejando ingresar material ni carpas ni alimentos", indicó Campos.

La mujer contó a LMN que muchos están limpiando el terreno. "Estamos haciendo una toma pacífica y nos vamos a quedar acá. Ya estamos haciendo ollas populares gracias a la colaboración de los vecinos del barrio", indicó.

"Nos vemos en la obligación de resistir ya que no tenemos otra posibilidad, muchos no pudieron pagar más los altos alquileres, otros nos vimos obligados a tomar esta decisión por no poder seguir viviendo en la casa de nuestros familiares y amigos por el hacinamiento y otros sencillamente estamos en la calle", publicaron en un comunicado difundido a la prensa.

Y agregaron: "Esta decisión no es un capricho, la falta de una política municipal y provincial nos obligo a tomar esta decisión".

El lote es un amplio terreno de un par de hectáreas ubicado en proximidades a un pozo de Capex.