Los estudiantes que aún permanecen en la esquina de las calles Roca y La Rioja, coincidieron en que no se llegó a un acuerdo porque la propuesta desde el Ministerio de Educación fue la de recorrer las instituciones cuando debió haberse previsto antes del inicio del ciclo lectivo.

"Ella nos propone hacer un relevamiento en todos los establecimientos para ver en qué situaciones están, pero eso, independientemente que estemos acá acampando es su deber, su trabajo”, agregó el estudiante.

Por su parte, un alumno del IFD 2 de Chos Malal indicó que necesitan un edificio propio porque hay carreras como Educación física, Profesorado inicial y Profesorado de Química que cursan en diferentes lugares cedidos. "E incluso para el próximo año se tiene pensado llevar dos carreras más cuando el espacio es reducido", agregó uno de los 1500 alumnos del IFD 2.

En el IFD 9 de Centenario retomarán mañana las actividades académicas. “Estamos pegado a una institución por falta de calefacción, problemas eléctricos y una plaga de ratas. No se había hecho una limpieza, por eso pedimos una suspensión de las clases dado que no podíamos continuar en esas condiciones”, sostuvo Daniela, alumna del IFD 9.

Respecto a las acusaciones desde Educación sobre politizar partidariamente la protesta, los estudiantes terciarios Eric señaló “Primero somos estudiantes y podemos estar preocupados, también como futuros docentes, de Vaca Muerta porque hubo sismos, trabajadores muertos en el petróleo y eso también nos preocupa”.

En tanto que la estudiante de Centenario añadió: "Estamos en el aula con esos niños que sus padres mueren en el petróleo y no les dicen con qué químicos están trabajando. Es todo un conjunto, no es una cuestión aislada. Hay propaganda de Vaca Muerta y luego lo que encuentran es muerte, contaminación y vienen a un sistema educación en el que no hay inversión".

LEÉ MÁS

Lagunas acusó a Storioni de querer deslegitimizar la protesta estudiantil

La EPET N° 2 de Centenario reclama calefacción antes que arranque el frio