Terrible amenaza

La participación de Graciela Alfano en LAM no pasó desapercibida. El fuerte cruce con Cinthia Fernández dejó mucho que hablar. Y como si eso fuese poco, la bailarina reveló en Twitter la fuerte amenaza que le hizo la ex vedette. Fernández se refirió a un episodio que se dio en el medio de un corte del ciclo. “La señora pobre dice que la escupí... lo agregó un día después. Qué decadencia de íconos del espectáculo. Video en la Justicia”, comenzó diciendo Cinthia en Twitter, sin nombrar a Alfano. Y luego dejó bien clara su denuncia: “Y seamos conscientes de que sería directamente removida de mi trabajo si yo hiciera eso. Qué pena que quedó grabada. Pobre señora”.

La ex de Martín Baclini redobló la apuesta y reveló el trabajo que le iba a realizar la rubia, que meses atrás fue tildada de bruja. “Así como también los insultos, diciéndome que ella era bruja y que me iba a quebrar las piernas.

Lo escuchó mi compañera Karina Iavícoli que espero que diga la verdad, a pesar de llevarse bien con la señora. También lo escuchó el productor del programa. Muchos testigos”, disparó Cinthia en un último tuit.

Antecedentes

El diseñador Jorge Ibáñez murió el 14 de marzo de 2014 y desde hace más de seis años quedó flotando un fuerte rumor que indicaba que Graciela le había hecho trabajos de brujería. En 2019, la ex de Matías Alé se refirió por primera vez a esos rumores. “Todo surgió porque me peleaba mucho con la mamá (de Ibáñez). Ellos se peleaban mucho y siempre me ponía del lado de Jorge. Y después sucedió cuando salió esa leyenda de que le hice brujería que es todo un invento”, contó Alfano.“Se dijo que quemé un vestido que me regaló él en la puerta del local en Recoleta donde hay cámaras. Se dijo que había mandado a Matías Alé, pero él era una persona conocida. Cómo iba a ir si hay cámaras en todo Recoleta. Yo no soy estúpida”, sostuvo.