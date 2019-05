“Ojalá que sea buena compañera... porque no creo que sea buena compañera. ¡Me voy con todo! Fiel a mi estilo, tiro la bomba y me voy”, agregó, para pegarle a Graciela.

Antes del adiós final, Andrea Taboada le preguntó si era cierto que Alfano la había encerrado en un camarín cuando compartían el Bailando y Cinthia confesó que sí.

“Nunca lo conté. No sé por qué nos peleamos, ella tenía un temita con las chicas jóvenes. Nos estábamos yendo por el pasillo de Ideas del Sur, me agarra, me dice ‘chiquita, vení’, entré al camarín y me puso la traba en la puerta. Me empezó a decir unas cosas intimidantes, me acorraló contra un escritorio y ahí empecé a llamar a los gritos a Hoppe y al Chato, que golpearon la puerta y le dijeron ‘¿qué hacés Graciela?’”, reveló.