Terrible experiencia: Nadal contó que tomó pastillas para adelgazar

“No. No engordé. Estoy mejor que cuando empezó la cuarentena. Solo quiero mostrarte que si me siento de forma relajada, todavía tengo rollos. Me amo y me acepto, y no me entrego a algo que no me gusta. Entreno por mí, me trato bien por mí, me doy amor por mí, me abrazo por mí. Y voy a seguir mejorando mi interior para que mi exterior también lo haga. Todo por y para mí”, escribió la morocha en Instagram, hace apenas unos días, luego de que muchos usuarios aseguraran que ganó peso en la cuarentena.