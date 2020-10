Se sabe que Dady Brieva es uno de los militantes famosos en favor del Gobierno que más pirotecnia suele tirar en los medios. No se calla y, ya sea como invitado a los programas, o desde su ciclo radial, suele hacer comentarios que generan mucha polémica. El lunes no fue la excepción, y durante la marcha opositora del 12-O contra el gobierno nacional reavivó la grieta y generó una repudiable reflexión al apuntar contra la gente que salía a manifestarse en el Obelisco porteño.

“Unas ganas de agarrar un camión y jugar al bowling por la 9 de julio… no te das una idea”, dijo minutos antes de las 17 , en el inicio de su programa “Volver Mejores” que se emite por El Destape Radio, ante las risas de sus compañeros. “Hay una Argentina que debería estar unida, pero no lo está y no es por culpa nuestra”, apuntó, y pidió “legalizar y darle una amnistía a este estado de ánimo que es de una guerra”.