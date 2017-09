Terrible momento

El tremendo escándalo de Diego Latorre y Natacha Jaitt parece no tener fin. A menos de 24 horas de que la casa de la mediática fuera allanada por la Policía, Fernando Burlando habló sobre el estado anímico que atraviesa su defendido. “Diego viene sufriendo todo tipo de presiones ya desde hace mucho tiempo. Viene sufriendo, no solamente amenazas, sino avances sobre su intimidad... desde el punto de vista jurídico, injusto”, expresó el abogado del ex futbolista en diálogo con Por si las moscas (La Once Diez).