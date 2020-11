Terrible respuesta de Duggan a Feinmann: "Tiene denuncias por abuso sexual y aborto"

El ataque en Twitter de Eduardo Feinmann contra Pablo Duggan fue terrible. Pero la respuesta de su colega, que redobló la apuesta, fue aún más dura. La batalla en las redes sociales no tiene paz y en pocas horas se cruzaron mensajes con acusaciones cruzadas muy duras: Feinmann trató a Duggan de pedófilo por un comentario que hizo en la TV hace tres años sobre el abuso de menores y el periodista de C5N recordó por la misma vía que el conductor de A24 tiene "una tiene una denuncia por abuso sexual y otra por obligar a una mujer a abortar a la fuerza".

Todo empezó esta tarde,. con un tuit que Feinmann subió acusando a su colega por una frase desafortunado que tuvo hace tres años en el ciclo Involucrados, cuando se trataba el escándalo por las denuncias de abusos a jugadores de las inferiores en Independiente de Avellaneda. "@Chequeado podemos chequear si esta frase fue dicha por @pabloduggan en un programa de la mañana de America?", tuiteó el conductor de A24 con una imagen de Duggan en el que se lee la palabra pedófilo y una frase muy cuestionada que dijo en medio de un debate: "Si el chico no se siente abusado, no es abuso".

https://twitter.com/edufeiok/status/1329866226693181441 @Chequeado podemos chequear si esta frase fue dicha por @pabloduggan en un programa de la mañana de America ? pic.twitter.com/JcbsPxhCT4 — Eduardo Feinmann (@edufeiok) November 20, 2020

Enseguida, Pablo Duggan recogió el guante furioso y disparó contra Feinmann acusándolo de tener delicadas denuncias en la Justicia. "Pedazo de enfermo, eso está fuera de contexto basura. Vamos a chequear si tenés una denuncia vos por abuso sexual y otra por obligar a abortar a la fuerza a una mujer. Ahora va el link a la denuncia", tuiteó Duggan pocos minutos después.

https://twitter.com/pabloduggan/status/1329866757977370624 Pedazo de enfermo, eso está fuera de contexto basura. Vamos a chequear si tenés una denuncia vos por abuso sexual y otra por obligar a abortar a la fuerza a una mujer. Ahora va el link a la denuncia. https://t.co/YU6luGtbKI — Pablo Duggan (@pabloduggan) November 20, 2020

https://twitter.com/pabloduggan/status/1329867464365191168 Feinmann tiene una denuncia por abuso sexual y otra por obligar a una mujer a abortar a la fuerza. Ese es @edufeiok — Pablo Duggan (@pabloduggan) November 20, 2020

https://twitter.com/pabloduggan/status/1329870226381541384 Yo tengo el video entero en donde queda muy claro que no dije eso. Vos tenés una denuncia por abuso sexual @edufeiok . De eso no volvés. — Pablo Duggan (@pabloduggan) November 20, 2020

"Bajé al barro xq es el único lenguaje que entiende @edufeiok . Estoy harto de que me difame y hostigue. Se acabó. Un ser tan despreciable y sucio como él no me va a ensuciar a mi", tuiteó Duggan para tratar de cerrar el tema.